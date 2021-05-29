Афганистан готов покупать вооружения и военную технику у России - посол в Москве
15:00 29.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабул готов закупать у Москвы вооружения. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад. "Да, если Россия согласится", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли афганское правительство приобрести у РФ вооружения и военную технику.
"В России проходят подготовку наши кадры для силовых структур Афганистана, особенно министерства внутренних дел", - добавил посол.
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