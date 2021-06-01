В России выявили 9 500 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 500, до 5 081 417. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 994. Всего уже выздоровели 4 693 579 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 372 против 339 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 121 873 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,4%, следует из данных штаба.
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