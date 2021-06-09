Во избежание распространения терроризма, Афганистану необходима постоянная поддержка - ОДКБ

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вероятность распространения терроризма и наркотрафика в Афганистане не снижается, необходима постоянная зарубежная поддержка этому региону, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, выступая в среду на форуме ОБСЕ.



"По нашей оценке, угрозы активизации международных террористических и религиозно-экстремистских организаций на территории Афганистана, соответственно, вероятность распространения терроризма и преступного наркотрафика не снижаются. Вероятность скорого урегулирования ситуации на территории этой страны и, как следствие, в афганском приграничье остается низкой", - сказал Зась.



По его словам, Афганистану необходима постоянная зарубежная поддержка со стороны стран региона и международных и региональных организаций. "Отмечу, что на весенних заседаниях уставных органов ОДКБ отмечалась важность продолжения реализация перечня дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско- афганском приграничье. Разрабатывается проект целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы", - напомнил Зась.



Он отметил, что идущие из Афганистана угрозы могут иметь негативные последствия и для европейской безопасности. По словам генсека ОДКБ, после вывода из страны военного контингента, участвующего в миссии НАТО, останется вопрос о том, удастся ли официальному Кабулу и радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) не допустить усиления там позиций террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других экстремистских группировок, достичь соответствующих договоренностей.



"Проникновение туда боевиков-экстремистов ИГИЛ (старое название ИГ - прим. ТАСС) из Сирии и Ирака еще более обостряет ситуацию. Один из выводов недавнего заседания рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ - необходимо укреплять южные рубежи ОДКБ", - сказал Зась.



