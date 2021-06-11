«Роснефть» стала лидером по геологоразведке в международном рейтинге Wood Mackenzie

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«Роснефть» по итогам 2020 года стала победителем в номинации «Лучшая национальная компания в области геологоразведки» международного рейтинга аналитической компании Wood Mackenzie. «Роснефть» в 2020 году открыла больше новых месторождений, чем любая другая нефтяная компания мира. При этом «Роснефть» продолжает бурение в ряде самых перспективных нефтеносных бассейнов мира», - сказано в сообщении Wood Mackenzie.

Нужно отметить, что в Стратегии «Роснефть-2022» увеличение запасов нефти и газа названо одной из ключевых задач компании и она взяла на себя обязательство восполнять не менее 100% добываемых углеводородов, причем ежегодно перевыполняет его. Например, в 2020 году «Роснефть» открыла три крупнейших месторождения, ресурсный потенциал которых аналитики Wood Mackenzie оценивают 4 млрд барр. нефтяного эквивалента. Обеспеченность компании доказанными запасами по классификации SEC составляет более 20 лет, объем запасов по SEC составляет 5,2 млрд т нефтяного эквивалента.

Также в 2020 году «Роснефть» начала выполнять масштабный проект «Восток Ойл», ресурсная база которого составляет более 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти, с низким содержанием серы в 0,01-0,04%. Как отмечают эксперты, высокое качество сырья исключает необходимость использования отдельных установок на нефтеперерабатывающих заводах, что даст возможность существенно снизить объем парниковых выбросов проекта. Кроме того, у «Восток Ойл» есть важное преимущество – месторождения проекта расположены так, что сырье удобно поставлять и на европейские и азиатские рынки, в том числе, используя Северный морской путь.