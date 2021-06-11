Тимофей Баженов поддержал решение о штрафовании незаконных перевозчиков мусора

17:57

Штрафные санкции за нелегальную перевозку строительного мусора необходимо ужесточать, уверен телеведущий и общественник Тимофей Баженов, комментируя решение об изменении штрафов принятое Министерством экологии и природопользования Москвы. Теперь максимальный размер штрафа за нарушение составит 250 тыс. рублей. Его можно будет применять для наказания незаконных перевозчиков с 1 сентября 2021 года. Министерство экологии Москвы уже рассылает предупреждения об ужесточении наказания. «Это очень своевременное и правильное решение. Тема сохранения экологической обстановки нашего региона – одна из самых животрепещущих. Только кардинальные меры помогут отрегулировать экологическую обстановку в регионе», - отмечает Баженов. По его словам, нередко нарушители отделываются только небольшим штрафом не покрывающим нанесённый ущерб. Увеличение штрафа может повысить сознательность граждан.

Кроме того, Тимофей Баженов предлагает установить 10-летний мораторий на сокращение территории зелёных зон столицы. По его словам, не менее 40% дворовых территорий нужно занять зелёными насаждениями, а за каждое срубленное дерево необходимо обязать сажать два новых.