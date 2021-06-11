0
0
56
НОВОСТИ

Тимофей Баженов поддержал решение о штрафовании незаконных перевозчиков мусора

17:57 11.06.2021

Штрафные санкции за нелегальную перевозку строительного мусора необходимо ужесточать, уверен телеведущий и общественник Тимофей Баженов, комментируя решение об изменении штрафов принятое Министерством экологии и природопользования Москвы. Теперь максимальный размер штрафа за нарушение составит 250 тыс. рублей. Его можно будет применять для наказания незаконных перевозчиков с 1 сентября 2021 года. Министерство экологии Москвы уже рассылает предупреждения об ужесточении наказания. «Это очень своевременное и правильное решение. Тема сохранения экологической обстановки нашего региона – одна из самых животрепещущих. Только кардинальные меры помогут отрегулировать экологическую обстановку в регионе», - отмечает Баженов. По его словам, нередко нарушители отделываются только небольшим штрафом не покрывающим нанесённый ущерб. Увеличение штрафа может повысить сознательность граждан.

Кроме того, Тимофей Баженов предлагает установить 10-летний мораторий на сокращение территории зелёных зон столицы. По его словам, не менее 40% дворовых территорий нужно занять зелёными насаждениями, а за каждое срубленное дерево необходимо обязать сажать два новых.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:05 11.06.2021
Деловую авиацию посадят за стол
0
70
12:00 11.06.2021
Учения ВВС США, Республики Корея и Японии начались над Аляской
0
87
09:00 10.06.2021
Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии
0
185
17:16 09.06.2021
Учения объединенной системы ПВО обрели сценарий
0
256
12:32 09.06.2021
Болгарский истребитель упал в Черное море
0
243
12:00 09.06.2021
В Израиле сорвали планы ХАМАС по противодействию системе "Железный купол" - СМИ
0
251
20:40 07.06.2021
Стартовала продажа билетов на форум «Армия-2021»
0
421
10:29 05.06.2021
Арендованная Индией атомная подлодка возвращается в Россию - СМИ
0
707
09:16 05.06.2021
Путин: Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия
0
693
22:40 04.06.2021
Спецназ США на учениях в Болгарии по ошибке захватил маслозавод вместо авиабазы - BBC
0
718

Возврат к списку