Эксперты по РФ рекомендовали Байдену не проводить пресс- конференцию с Путиным - портал
07:10 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден в преддверии запланированного на 16 июня российско- американского саммита встретился с экспертами по РФ, которые рекомендовали ему не проводить совместную пресс- конференцию с главой российского государства Владимиром Путиным. Как сообщил в понедельник со ссылкой на источник новостной портал "Аксиос", среди проводивших для хозяина Белого дома брифинг специалистов были как действующие чиновники, так и бывшие, в том числе работавшие в администрации предшественника Байдена Дональда Трампа.
По данным портала, эксперты также посоветовали Байдену не "давать какую-либо возможность" Путину "затмить частные переговоры новыми публичными предложениями". 12 июня представители Белого дома заявили, что американский лидер проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с российским президентом в Женеве.
Портал отмечает, что встреча с экспертами, о которой ранее не сообщалось, показывает, насколько Байден хочет хорошо подготовиться к предстоящим переговорам. Среди приглашенных на брифинг специалистов, по информации портала, были бывший старший директор по России Совета национальной безопасности при Белом доме Фиона Хилл, экс- послы США в Москве Майкл Макфол и Джон Теффт, бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер.
Ряд экспертов выступили за расширение взаимодействия с Россией, включая студенческие обмены, восстановление дипломатических и консульских должностей. Другие высказывались за демонстрацию более жесткого подхода при любой возможности. Как сообщили ранее американские СМИ, Вашингтон по итогам предстоящей встречи Байдена и Путина прежде всего рассчитывает показать жесткий подход, отличный от того, который ранее продемонстрировал Трамп.
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