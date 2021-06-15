Дума повышает до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия
16:00 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Одна из поддержанных поправок повышает возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.
"Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года", - говорится в принятой Госдумой поправке. Это правило не будет распространяться на прошедших и проходящих военную службу, а также служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. В действующей редакции закона "Об оружии" ограничение в 21 год касается только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.
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