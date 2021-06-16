Юристы подтвердили законность решения об обязательной вакцинации в Москве

19:25

Принятые в Москве меры по обязательной вакцинации законны и юридически обусловлены, заявил председатель Общественного совета при МВД РФ, доктор юридических наук Анатолий Кучерена. «Каждый из нас должен осознавать, что его права не должны ущемлять права других граждан, а тем более создавать угрозу их жизни и здоровью, - отметил юрист. - И конечно, люди, которые работают в сфере торговли и услуг, должны осознавать, что их выбор работы связан с контактами с большим количеством людей, и они не должны им навредить. Это как в ситуации с врачами, которые должны мыть руки перед операцией, или с военнослужащими, которые должны надевать противогаз, нравится им это или нет. В текущей ситуации решение главного санитарного врача безусловно оправданное и актуальное. Решение главного врача направлено на то, чтобы работодатели стимулировали сотрудников, работающих в сфере торговли и услуг, вакцинироваться».

По словам Кучерены, согласно закону от 1999 года, сотрудники, работающие в сфере торговли или услуг, отказывающиеся вакцинироваться, могут быть по решению работодателя отстранены от работы без сохранения оплаты труда.

Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский также говорит, решение об обязательной вакцинации защищает право граждан на жизнь и здоровье. «Постановление касается не вакцинации всех и вся, а только вакцинации людей, занятых в сфере обслуживания, тех, кто общается с потребителями, - отметил Барщевский. - И в этом случае моя свобода не быть зараженным ограничивает вашу свободу не прививаться. И это мое человеческое право не быть зараженным. Так что либо вы предоставляете мне услуги только привитых сотрудников, либо вы отстраняете тех, кто не хочет прививаться. Если вы работаете в такси, в ресторане, в магазине - это не ваша свобода не привиться, это моя свобода не заболеть».