Замминистра обороны вручил дипломы выпускникам Военного университета МО РФ

18:05 Источник: НГ-Online

Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления (ГЛАВПУР) ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов вручил в субботу дипломы выпускникам - отличникам Военного университета Минобороны.

В этом году в строю выпускников университета около 700 молодых лейтенантов. 19 выпускникам дипломы с отличием и медали «За отличное окончание военного вуза» вручил замминистра обороны Картаполов.

«Впереди у вас, товарищи выпускники, интересная, полная творчества и инициативы офицерская служба. В служении Родине легкой дороги не бывает. Идите по ней твердо, уверенно, с сознанием своего высокого призвания – быть творцами духовного потенциала армии и флота", - обратился к выпускникам замминистра.

Торжественные мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности. В строю вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие и имеющие высокий уровень титра антител. Практически все выпускники вузов прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

Военный университет ведет обучение более чем по 1500 дисциплинам, вуз готовит специалистов для ВС РФ, Федеральной службы войск Национальной гвардии и других силовых ведомств России, а также для армий 26 стран мира.