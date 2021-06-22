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Вакцинация студентов вузов от коронавируса является добровольной - Минобрнауки РФ

10:00 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация студентов российских университетов от коронавируса является добровольной, сообщила во вторник пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

В сообщении министерства отмечается, что Фальков провел заседание коллегии об итогах деятельности ведомства за 2020 год.

"Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам вакцинации. Глава Минобрнауки России отметил, что коронавирус еще не побежден, о чем свидетельствует рост числа заболевших во многих регионах. Наращивание темпов вакцинации - это совместная задача вузов, научных организаций, министерства. Необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях", - говорится в сообщении.

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