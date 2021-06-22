Новый закон об экстремизме по числу лишаемых пассивного избирательного права превысил раннесоветские времена - "Голос"*
10:32 22.06.2021 Источник: Эхо Москвы
«Голос» (признан иностранным агентом): новый закон об экстремизме по числу лишаемых пассивного избирательного права превысил раннесоветские времена. По их подсчетам, права избираться лишены около 9 млн человек или 8% от общего числа избирателей (и, по мнению авторов исследования, это число будет только расти).
Речь идет не только о причастных к деятельности организаций, объявленных экстремистскими, но и судимых по десяткам других статей, имеющих второе гражданство или ВНЖ, и других.
При ранней советской власти, несмотря на то, что тогда в правах поражались целые категории населения, эта цифра на пике не превышала 4 млн. Правда, эти люде не могли не только быть избранными, но и голосовать. Эхо Москвы
* "Голос" - признан в РФ иностранным агентом.
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