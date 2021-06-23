Лукашенко заявил, что Белоруссия больше не будет защищать Европу от беженцев и наркотиков
22:20 22.06.2021 Источник: Интерфакс
Белоруссия не будет защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды в условиях давления, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Сегодня они (страны Запада) взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?" - заявил Лукашенко в Брестской крепости на церемонии, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны. Церемония транслировалась на телеканале "Беларусь 1" во вторник.
"Вы нас информационно душите, методично и коллективно. Рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждёте, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла, как можем. Хотите, чтобы мы, как прежде, боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно", - добавил Лукашенко.
НОВОСТИ
- 23:52 22.06.2021
- Власти Москвы разъяснили порядок применения в заведениях общепита QR-кодов
- 21:45 22.06.2021
- Вводить "бесковидный" режим в столичном транспорте и ТЦ по не планируется - Немерюк
- 21:26 22.06.2021
- Америка по-прежнему готова к переговорам с Северной Кореей - Госдеп
- 21:00 22.06.2021
- Ливни в Крыму повредили дороги примерно на 5,5 млрд руб
- 20:15 22.06.2021
- Россия не будет убеждать другие страны присоединиться к системе контроля над вооружениями
- 19:48 22.06.2021
- Привитым от COVID-19 иностранцам можно будет пойти в ресторан только с ПЦР-тестом
- 19:31 22.06.2021
- Первый кандидат: Вассерман подал документы в избирательную комиссию 205 округа Москвы
- 19:20 22.06.2021
- Союз журналистов России поддержал инициативу Евгения Попова об увековечении памяти военных корреспондентов
- 18:31 22.06.2021
- Меркель благодарна гражданам России за "руку примирения"
- 18:00 22.06.2021
- Государство должно создать условия для успешного взаимодействия медицины с бизнесом - доктор Румянцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать