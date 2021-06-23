Буцкая добилась решения вернуть станции «Чухлинка» прежнее название - «Перово»

18:55

Фото Анны Никитиной

Возмущенные жители железнодорожной станции «Перово», в 2021 году переименованного в «Чухлинку», после двух месяцев сбора подписей добились рассмотрения своих претензий на высшем уровне. Руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов обратился с официальным заявлением к начальнику МЖД Михаилу Глазкову с ходатайством об инициативе жителей Перова и Татьяны Буцкой, главы общероссийской общественно организации «Совет матерей».

В связи с проведенным в марте 2021 года плановым переименованием ряда станций, сложилось множество неудобств для пассажиров станции. Если перемены в названиях других станций, такие как «Тушино» – в «Тушинское» или «Коломенское» в «Варшавское» особой критики не вызвали, то изменение названия «Перово» на «Чухлинку» задело жителей за живое. Кроме того, что «Чухлинка» не соответствует сложившимся историческим реалиям, название перекликается с одноименной станцией, расположенной по Горьковскому направлению железной дороги, что не приносит пользы пассажирам.

Татьяна Буцкая поддержала жителей Перово в стремлении вернуть привычное название, сообщив, что в «Совет матерей» неоднократно поступали жалобы от слабослышащих граждан, дезориентированных названием и из-за этого пропустивших свою остановку.

Работа по возвращению названия станции проводилась волонтерами на протяжении двух месяцев, собрано более 5000 подписей офлайн и более 1000 онлайн, которые вместе с письмом были направлены руководителю столичного Департамента транспорта Ликсутову.

Татьяна Буцкая считает, что акция проведена успешно, и этот результат - заслуга граждан, добровольцев, общественных деятелей и неравнодушных муниципальных чиновников. Неповторимые названия, полагает общественница, не только имеют историческую ценность, но и ценность утилитарную, они служат людям важным, привычным ориентиром.