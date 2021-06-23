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Буцкая добилась решения вернуть станции «Чухлинка» прежнее название - «Перово»

18:55 23.06.2021

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Фото Анны Никитиной
Возмущенные жители  железнодорожной станции «Перово», в 2021 году переименованного в «Чухлинку», после двух месяцев сбора подписей  добились рассмотрения своих претензий на высшем уровне. Руководитель  Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов обратился с официальным заявлением к начальнику МЖД Михаилу Глазкову с ходатайством об инициативе жителей Перова и Татьяны Буцкой, главы общероссийской общественно организации «Совет матерей».

В связи с  проведенным в марте 2021 года  плановым переименованием ряда станций,  сложилось множество неудобств для пассажиров станции.  Если  перемены в названиях других станций, такие как «Тушино» – в «Тушинское» или «Коломенское» в «Варшавское» особой критики не вызвали, то изменение названия «Перово» на «Чухлинку» задело жителей   за живое. Кроме того, что «Чухлинка» не соответствует сложившимся историческим реалиям, название   перекликается с одноименной станцией, расположенной по Горьковскому направлению железной дороги, что не приносит пользы пассажирам.

Татьяна Буцкая поддержала жителей  Перово в стремлении вернуть привычное название, сообщив, что в «Совет матерей» неоднократно поступали жалобы от слабослышащих граждан, дезориентированных названием и из-за этого пропустивших свою остановку.  

Работа по возвращению названия станции  проводилась волонтерами на протяжении двух месяцев, собрано более 5000 подписей офлайн и более 1000 онлайн, которые вместе с письмом были  направлены  руководителю столичного Департамента транспорта Ликсутову.

Татьяна Буцкая считает, что акция проведена успешно, и этот результат -  заслуга граждан, добровольцев,  общественных деятелей и неравнодушных муниципальных чиновников. Неповторимые  названия,  полагает общественница,  не только имеют историческую ценность, но и ценность утилитарную,  они  служат людям важным, привычным  ориентиром. 

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