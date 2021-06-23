Буцкая добилась решения вернуть станции «Чухлинка» прежнее название - «Перово»
18:55 23.06.2021
|Фото Анны Никитиной
В связи с проведенным в марте 2021 года плановым переименованием ряда станций, сложилось множество неудобств для пассажиров станции. Если перемены в названиях других станций, такие как «Тушино» – в «Тушинское» или «Коломенское» в «Варшавское» особой критики не вызвали, то изменение названия «Перово» на «Чухлинку» задело жителей за живое. Кроме того, что «Чухлинка» не соответствует сложившимся историческим реалиям, название перекликается с одноименной станцией, расположенной по Горьковскому направлению железной дороги, что не приносит пользы пассажирам.
Татьяна Буцкая поддержала жителей Перово в стремлении вернуть привычное название, сообщив, что в «Совет матерей» неоднократно поступали жалобы от слабослышащих граждан, дезориентированных названием и из-за этого пропустивших свою остановку.
Работа по возвращению названия станции проводилась волонтерами на протяжении двух месяцев, собрано более 5000 подписей офлайн и более 1000 онлайн, которые вместе с письмом были направлены руководителю столичного Департамента транспорта Ликсутову.
Татьяна Буцкая считает, что акция проведена успешно, и этот результат - заслуга граждан, добровольцев, общественных деятелей и неравнодушных муниципальных чиновников. Неповторимые названия, полагает общественница, не только имеют историческую ценность, но и ценность утилитарную, они служат людям важным, привычным ориентиром.
НОВОСТИ
- 19:50 23.06.2021
- Доцент РАНХиГС Будатаров поддержал инициативу Разворотневой о защите московских парков и скверов
- 19:40 23.06.2021
- В Подмосковье с 28 июня сходить в ресторан или кафе можно будет только с QR-кодом
- 19:21 23.06.2021
- Cбер и правительство Чувашии будут развивать региональный туризм
- 19:15 23.06.2021
- За время пандемии в Европе упал спрос на печатные новостные издания
- 19:13 23.06.2021
- В театрах столицы поддержали идею доступа в учреждения культуры по QR-кодам
- 17:40 23.06.2021
- Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок
- 17:16 23.06.2021
- Анатолий Вассерман предложил расширить критерии для пересдачи ЕГЭ
- 17:12 23.06.2021
- Новый температурный максимум июня установлен в Москве - Вильфанд
- 17:00 23.06.2021
- Большинство вузов в РФ проведут вступительные испытания дистанционно - Фальков
- 16:46 23.06.2021
- Известный ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ковид-ограничений в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать