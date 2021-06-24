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В Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков

11:22 24.06.2021

Мэром Москвы подписан указ, позволяющий детям и подросткам  посещать  столичные  пункты общественного питания в сопровождении взрослых  без QR-кодов.  Сегодня документ опубликован на официальном сайте Сергея Собянина.   «Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода: зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность (ресторанного бизнеса)… гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код», - сказано в документе.

Предприятий общепита работающих в хостелах, гостиницах  и других подобных  организациях указ тоже касается, если граждане, не проживающие в названных учреждениях, не имеют  доступа в помещение общественного питания учреждения.

В той же мере это относится к помещениям предприятий общественного питания, которые оказывают услуги (в том числе столовым, буфетам, кафе)  работникам  организаций и ИП, учащихся  в образовательных учреждениях либо лиц, проводящих их обучение,  если в помещения общественного питания не имеют доступа люди со стороны.

Кафе и летние веранды в Москве, в соответствии с указом,  также будут открыты для посещений без  QR-кода до 12 июля. «Установить, что с 24 июня 2021 года по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», - отмечается в указе.

Опуликованным документом вносятся изменения в другой указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года №68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности».

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