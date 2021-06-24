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Евгений Попов: Вместе с экспертами изучаем опыт регионов для разработки Национального стандарта благополучия

12:31 24.06.2021

 

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Фото Александры Маликовой
К разработке расширенной системы гарантий качества жизни россиян - Национального стандарта социального  благополучия,  - важно привлечь профильных специалистов, особенно уделив внимание вопросам экологии и сохранения окружающей среды, заявил телеведущий Евгений Попов. «Необходимо выработать конкретные показатели и меры по их достижению, чтобы улучшить экологию в столице и по всей стране. Поэтому так важно привлечь к этой работе экспертное сообщество», - подчеркнул  журналист, посетив Яблоневый сад в районе Фили-Давыдково на западе Москвы, где в апреле, участвуя в акции по восстановлению знаменитой зеленой зоны,  он высадил молодые яблони.

«Увеличение норматива компенсационного озеленения в Москве необходимо для сохранения благоприятной экологии в городе. Считаю, что должно стать правилом – высаживать минимум два дерева на месте одного срубленного. Это должно стать общим правилом не только для столицы, но и для всей страны», - поделился  Попов.

Телеведущий считает разработку проектов озеленения неотъемлемой частью  Национального стандарта благополучия.  Он уверен в необходимости благоустройства городских территорий в каждом городе, улице или дворе, потому  разработка требующихся норм Национального стандарта социального благополучия требует привлечения специалистов. Опыт московских экспертов и их коллег из регионов должен послужить основой для формирования основных статей стандарта.

В начинаниях Попова поддерживает директор  Ботанического сада МГУ, председатель Совета Ассоциации по развитию городских парков и общественный пространств Алексей Ретеюм. Он считает вопрос озеленения важным и не таким простым, как может показаться. Ландшафтные проекты, считает директор Ботанического сада МГУ, должны быть разработаны для каждого городского района. Рютеюм полагает, что экологические мероприятия и акции должны быть частью  общего плана Национального стандарта, и тоже считает необходимым привлекать компетентных специалистов этой отрасли.

В  начале апреля 2021 года телеведущий Евгений Попов принимал участие в субботнике,  где он вместе с местными жителями района Фили-Давыдково высадил 40 саженцев в память героев Великой Отечественной войны. Нескольким яблоням-семилеткам присвоено  имя одного из Героев Советского Союза, увековеченных в названиях улиц Фили-Давыдково: Алексея Артамонова, Николая Ватутина, Василия Клочкова, Владимира Пивченкова, Виктора Полосухина, Алексея Свиридова, Дмитрия Михайлика. Отметим, что за последние несколько месяцев журналист  вместе с активистами Западного административного округа высадил более 420 деревьев.

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