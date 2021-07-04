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Светлана Разворотнева призвала отреставрировать дом купца Виноградова

13:02 04.07.2021

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Фото Екатерины Бибиковой
Памятник деревянного зодчества дореволюционной России – дом купца Виноградова, построенный в 1880 году – необходимо защитить, уверена член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева. По ее словам, здание, находящееся в ведении Департамента городского имущества Москвы, медленно, но верно разрушается. Взволнованные этим жители Южнопортового района попросили общественницу подготовить обращение к властям столицы с просьбой срочно принять меры для сохранения исторического достояния. В муниципалитете начат сбор подписей в поддержку мероприятий, защищающих дом купца Виноградова.

Как отмечает Разворотнева, статус регионального объекта культурного наследия должен обеспечивать купеческому дому во 2-м Крутицком переулке охрану государства – его нельзя сносить, а также видоизменять его исторический вид. Однако здание нуждается в реставрации – нужно восстановить аварийные конструкции, обновить фасада, реконструировать утраченные элементы и провести внутридомовые ремонтные работы. 

«Дом купца Виноградова находится в Южнопортовом районе, где я проживаю, - говорит Разворотнева. - Мы гордимся своим историческим наследием и хотим, чтобы дети и внуки увидели, каким был наш город много лет назад. Я обращаюсь к департаменту культурного наследия и к городским властям с просьбой дать указание соответствующим городским организациям, срочно приступить к реставрационным работам в доме купца Виноградова, или мы в скором времени утратим его безвозвратно». 

Общественницу поддерживают местные жители. «Таких домов в Москве осталось совсем немного и каждый из них требует нашего внимания, заботы и бережного отношения. Мы просим отреставрировать дом купца Виноградова как можно скорее, - говорит жительница Южнопортового района Любовь Крылова. - Примечательно, что дом сохранился до наших дней практически в первоначальном виде: неизменными остались не только архитектурный облик здания, но и его внутренняя планировка. Особенно ценными являются резной декор и крыша со слуховыми окнами. Жители столицы вместе с правозащитницей просят сохранить его».

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