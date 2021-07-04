Светлана Разворотнева призвала отреставрировать дом купца Виноградова
13:02 04.07.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
Как отмечает Разворотнева, статус регионального объекта культурного наследия должен обеспечивать купеческому дому во 2-м Крутицком переулке охрану государства – его нельзя сносить, а также видоизменять его исторический вид. Однако здание нуждается в реставрации – нужно восстановить аварийные конструкции, обновить фасада, реконструировать утраченные элементы и провести внутридомовые ремонтные работы.
«Дом купца Виноградова находится в Южнопортовом районе, где я проживаю, - говорит Разворотнева. - Мы гордимся своим историческим наследием и хотим, чтобы дети и внуки увидели, каким был наш город много лет назад. Я обращаюсь к департаменту культурного наследия и к городским властям с просьбой дать указание соответствующим городским организациям, срочно приступить к реставрационным работам в доме купца Виноградова, или мы в скором времени утратим его безвозвратно».
Общественницу поддерживают местные жители. «Таких домов в Москве осталось совсем немного и каждый из них требует нашего внимания, заботы и бережного отношения. Мы просим отреставрировать дом купца Виноградова как можно скорее, - говорит жительница Южнопортового района Любовь Крылова. - Примечательно, что дом сохранился до наших дней практически в первоначальном виде: неизменными остались не только архитектурный облик здания, но и его внутренняя планировка. Особенно ценными являются резной декор и крыша со слуховыми окнами. Жители столицы вместе с правозащитницей просят сохранить его».
НОВОСТИ
- 14:30 04.07.2021
- Операцию с британским эсминцем спланировали "за океаном" - Песков
- 14:18 04.07.2021
- Песков: Мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей по Украине
- 13:00 04.07.2021
- Явлинский отказался баллотироваться на выборах в Госдуму
- 12:48 04.07.2021
- Тимофей Баженов поддержал проект по соединению парков Москвы велодорожками
- 12:40 04.07.2021
- Даже привитым от COVID-19 приезжим в Японии придется отбыть карантин - СМИ
- 11:40 04.07.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 4 июля, 2021
- 10:40 04.07.2021
- Рейс Singapore Airlines экстренно сел в Москве из-за инсульта у бортпроводника
- 10:00 04.07.2021
- Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 4 июля, 2021
- 09:30 04.07.2021
- Часть соревнований Олимпиады в Токио могут пройти без зрителей -СМИ
- 09:00 04.07.2021
- Синоптики прогнозируют новую волну аномальной дары в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать