У «Роснефти» начал работать собственный сервис бесконтактной оплаты

19:52

На базе мобильного приложения «Роснефти» «РН-Карт» начал работать новый сервис бесконтактной оплаты топлива для корпоративных клиентов. Эта цифровая платформа дает возможность оплатить заправку не выходя из автомобиля, посредством виртуальной топливной карты. Кроме того, в мобильном приложении клиент может выбрать оптимальный маршрут до заправки, узнать о видах и стоимости топлива на ней, увидеть настроенные лимиты по виртуальной топливной карте и посмотреть историю операций. Приложение доступно для операционных систем IOS и Android.

На заправочных комплексах «Роснефти» сервис бесконтактной оплаты для корпоративных клиентов будет подключаться поэтапно. На первом этапе он стал доступен на 557 автозаправочных станциях в Москве и Санкт-Петербурге. На втором этапе к нему до конца года дополнительно подключат более 1000 станций под управлением «Роснефти». В компании уверены, что собственная цифровая платформа позволяет существенно сократить время заправки автомобиля, а также минимизировать контакты с другими людьми, что актуально в текущей санитарно-эпидемиологической обстановке. Для заправки автомобиля на АЗС в мобильном приложении «РН-Карт» достаточно указать номер выбранной колонки, вид топлива, ввести необходимое количество литров или сумму заправки в рублях и произвести оплату онлайн.

Напомним, в 2019 году «Роснефть» первой в России запустила сервис оплаты топлива для корпоративных клиентов через собственное мобильное приложение «РН-Карт». Это позволило отказаться от пластиковых топливных карт. Оплату топлива виртуальной топливной картой также возможно проводить по штрих-коду без подключения к интернету. Кроме того, в 2020 году в партнерстве с «Яндексом» был запущен сервис бесконтактной оплаты топлива на базе мобильных приложений «Яндекс. Заправки», «Яндекс. Карты», «Яндекс. Навигатор». Сейчас к сервису уже подключены около 1500 заправок «Роснефти».