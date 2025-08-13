Кабмин Индии отказался провозглашать корову национальным символом республики
13:00 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное правительство Индии не планирует законодательную инициативу для провозглашения коровы национальным животным южноазиатской республики. Об этом заявил индийский государственный министр рыболовства, животноводства и молочного хозяйства Сингх Багел.
«Согласно конституции и в соответствии с перераспределением полномочий между центром и регионами страны вопросы охраны и провозглашение животных своими символами входят в исключительную юрисдикцию властей штатов и союзных территорий», — цитирует министра издание The Times of India.
Багел напомнил, что правительство Индии руководит выполнением провозглашенной в 2014 году специальной программы по оказанию помощи штатам и союзным территориям в разведении и защите коров.
Заявление министра стало ответом Тривендре Равату, лидеру организации в штате Уттаракханд правящей в стране партии Индийская народная партия («Бхаратия джаната парти», БДП), предложившему центральному правительству разработать закон о провозглашении национальным символом Индии коровы, которая считается священным животным у индусов.
В настоящее время национальными символами Индии наряду с государственным флагом и гимном, в частности, являются королевский бенгальский тигр, птица павлин, цветок лотос и фрукт манго.
В Индии, где индусы составляют 80% от 1,4-миллиардного населения, коровы почитаются как священное животное. Они играют ключевую роль в религиозных обрядах приверженцев индуизма, доминирующей религии в стране. Коровам оказывается высшая степень уважения, им разрешается свободно находиться на улицах крупнейших мегаполисов, мясо этих животных запрещено употреблять в пищу. Во всех регионах Индии, кроме штатов Западная Бенгалия и Керала, действует запрет на убийство коров, виновным грозит лишение свободы.
НОВОСТИ
- 13:32 13.08.2025
- Тюмень стала абсолютным лидером по количеству питомцев в семье — исследование
- 13:20 13.08.2025
- Сийярто отверг упреки Зеленского в адрес Венгрии накануне саммита России и США
- 13:05 13.08.2025
- Зимбабве приняла дорожную карту дедолларизации — Центробанк
- 12:32 13.08.2025
- МИД Эстонии заявил, что высылает российского дипломата
- 12:20 13.08.2025
- Европейцы на переговорах с Трампом попытаются согласовать позицию перед саммитом РФ и США
- 12:05 13.08.2025
- РФ в июле нарастила нефтеэкспорт на 1%, доходы — на 7%, до $14,32 млрд — МЭА
- 12:00 13.08.2025
- Китай ввел санкции против двух финансовых организаций ЕС — Минкоммерции КНР
- 11:50 13.08.2025
- Автономный грузовик Navio проехал из Санкт-Петербурга в Казань за сутки
- 11:32 13.08.2025
- Пытавшийся перейти в ВСУ россиянин должен был убить как можно больше военных РФ
- 11:20 13.08.2025
- ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград, сообщил Кимаковский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать