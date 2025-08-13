Кабмин Индии отказался провозглашать корову национальным символом республики

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное правительство Индии не планирует законодательную инициативу для провозглашения коровы национальным животным южноазиатской республики. Об этом заявил индийский государственный министр рыболовства, животноводства и молочного хозяйства Сингх Багел.

«Согласно конституции и в соответствии с перераспределением полномочий между центром и регионами страны вопросы охраны и провозглашение животных своими символами входят в исключительную юрисдикцию властей штатов и союзных территорий», — цитирует министра издание The Times of India.

Багел напомнил, что правительство Индии руководит выполнением провозглашенной в 2014 году специальной программы по оказанию помощи штатам и союзным территориям в разведении и защите коров.

Заявление министра стало ответом Тривендре Равату, лидеру организации в штате Уттаракханд правящей в стране партии Индийская народная партия («Бхаратия джаната парти», БДП), предложившему центральному правительству разработать закон о провозглашении национальным символом Индии коровы, которая считается священным животным у индусов.

В настоящее время национальными символами Индии наряду с государственным флагом и гимном, в частности, являются королевский бенгальский тигр, птица павлин, цветок лотос и фрукт манго.

В Индии, где индусы составляют 80% от 1,4-миллиардного населения, коровы почитаются как священное животное. Они играют ключевую роль в религиозных обрядах приверженцев индуизма, доминирующей религии в стране. Коровам оказывается высшая степень уважения, им разрешается свободно находиться на улицах крупнейших мегаполисов, мясо этих животных запрещено употреблять в пищу. Во всех регионах Индии, кроме штатов Западная Бенгалия и Керала, действует запрет на убийство коров, виновным грозит лишение свободы.