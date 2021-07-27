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Александр Мажуга: программы летних стажировок нужны и студентам, и работодателям

11:22 27.07.2021

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Фото Данила Головкина
Александр Мажуга, доктор химических наук, профессор РАН, считает прохождение студентами летних стажировок обязательной частью современного высшего образования. По мнению эксперта, они способствуют возникновению крепких связей между компаниями, предоставляющими свои площадки для практики и ВУЗами.

«Для студентов летняя стажировка становится временем, когда они могут в полном объеме изучить особенности выбранной профессии, а компании получают возможность, с одной стороны, увидеть общий уровень подготовки студентов, а с другой, выявить среди них наиболее подходящих претендентов», — говорит профессор Мажуга.

В ходе опросов российских студентов, проведенных платформой «Россия — страна возможностей» и проектом «Профстажировки 2.0» выяснилось, учащиеся ВУЗов считают практику важной в получении профессии, а шестьдесят процентов опрошенных заявили, что ради прохождения практики готовы ехать в другой город.

«Думаю, что можно рассмотреть варианты, при которых летние стажировки станут одним из этапов подготовки курсовых или дипломных проектов», — внес предложение Александр Мажуга.

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