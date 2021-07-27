Александр Мажуга: программы летних стажировок нужны и студентам, и работодателям

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, доктор химических наук, профессор РАН, считает прохождение студентами летних стажировок обязательной частью современного высшего образования. По мнению эксперта, они способствуют возникновению крепких связей между компаниями, предоставляющими свои площадки для практики и ВУЗами.

«Для студентов летняя стажировка становится временем, когда они могут в полном объеме изучить особенности выбранной профессии, а компании получают возможность, с одной стороны, увидеть общий уровень подготовки студентов, а с другой, выявить среди них наиболее подходящих претендентов», — говорит профессор Мажуга.

В ходе опросов российских студентов, проведенных платформой «Россия — страна возможностей» и проектом «Профстажировки 2.0» выяснилось, учащиеся ВУЗов считают практику важной в получении профессии, а шестьдесят процентов опрошенных заявили, что ради прохождения практики готовы ехать в другой город.

«Думаю, что можно рассмотреть варианты, при которых летние стажировки станут одним из этапов подготовки курсовых или дипломных проектов», — внес предложение Александр Мажуга.