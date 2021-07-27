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ЕС достиг своей цели - вакцинировал 70% взрослого населения хотя бы одной дозой - глава ЕК

12:32 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз достиг своей цели - вакцинировал от коронавируса 70% взрослого населения хотя бы одной дозой к концу июля. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, распространенном во вторник в Брюсселе.

"ЕС сдержал свое обещание и выполнил его. Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения в Евросоюзе по крайней мере одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели", - сказала она.

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