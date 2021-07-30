Причиной нештатного включения двигателей модуля "Наука" мог стать человеческий фактор
22:00 30.07.2021 Источник: Интерфакс
Причиной несанкционированного включения двигателей модуля "Наука", пристыкованного к МКС, мог стать человеческий фактор, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Причиной несанкционированного включения двигателей "Науки" мог стать человеческий фактор, специалист не предусмотрел возможность ошибки", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что кратковременный сбой программного обеспечения стал причиной нештатного включения двигателей модуля "Наука".
"Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом", - сообщил Соловьев.
По его словам, эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля "Звезда".
Накануне, как сообщали в NASA, произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".
Ранее в пятницу "Роскосмос" сообщил, что специалисты Главной оперативной группы управления (ГОГУ) сегодня завершат комплекс процедур с двигателями модуля "в интересах безусловного обеспечения безопасности, как Международной космической станции, так и всего экипажа". По данным "Роскосмоса", открытие люков было запланировано на вечер пятницы.
В "Роскосмосе" также сообщили, что накануне специалисты ГОГУ совместно с российскими членами экипажа МКС убедились, что основной стык герметичен.
"Полет Международной космической станции продолжается по намеченной программе", - сообщили в госкорпорации.
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