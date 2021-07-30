Золотов присвоил звание лейтенанта завоевавшей 2 медали на Олимпиаде Виталине Бацарашкиной

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил прапорщику Виталине Бацарашкиной, завоевавшей две олимпийские медали в Токио, звание лейтенанта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"Двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание "лейтенант". Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов", - говорится в сообщении.

В пятницу Бацарашкина завоевала вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 метров. Ранее россиянка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Кроме того, в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар (микст).