Из-за пожаров в Бодруме временно размещены в других отелях около 100 россиян
20:30 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"31 июля около 15:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте", - сказал собеседник агентства.
По имеющейся у генконсульства информации, "среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров". "Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым", - добавили дипломат.
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