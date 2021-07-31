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Из-за пожаров в Бодруме временно размещены в других отелях около 100 россиян

20:30 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 100 граждан России, находящихся на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в субботу корр. ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"31 июля около 15:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте", - сказал собеседник агентства.

По имеющейся у генконсульства информации, "среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров". "Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым", - добавили дипломат.

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