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CAS оставил в силе решение белорусского НОК об отстранении Тимановской от Олимпиады

17:50 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии о ее отстранении от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает пресс-служба выездной панели CAS в Токио. Спортсменка должна была выступать в беге на 100 и 200 м.

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