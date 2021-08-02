CAS оставил в силе решение белорусского НОК об отстранении Тимановской от Олимпиады
17:50 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии о ее отстранении от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает пресс-служба выездной панели CAS в Токио. Спортсменка должна была выступать в беге на 100 и 200 м.
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