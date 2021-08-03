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НОВОСТИ

С марта 2022 года работать авиамеханиками и обслуживать самолеты разрешено женщинам - Минтруд

10:10 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство труда и социальной защиты РФ исключило из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов, приказ ведомства вступает в силу с 1 марта 2022 года. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Приказ министерства признает утратившим силу подпункт "б" пункта 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года", - пояснила сенатор.

Данный подпункт включает в себя работы авиационным механиком (техником) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, а также инженером, занятым непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов.

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