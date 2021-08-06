Глава ВТБ рассказал, при каких условиях Россия выйдет из SWIFT

11:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход России из платежной системы SWIFT произойдет только в том случае, если европейские правительства решат принять столь жесткие меры против нашей страны, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию Handelsblatt.

"Я не думаю, что это когда-либо произойдет, - если только европейские правительства не захотят принять столь жесткие меры против России. Но пока таких планов нет даже у США. Они предпочли бы отрезать нас от долларовой системы и ввести вторичные санкции против европейских банков, чтобы помешать им работать с нами", - рассказал он.

Глава банка добавил, что ранее введенные США ограничения на суверенный долг РФ не стали проблемой для России и российских банков. "У американских инвесторов остается открытым доступ к вторичному рынку. В целом значение международных банков для российских государственных облигаций сравнительно невелико. Один только ВТБ владеет долей, сопоставимой с долей инвесторов из США, и при необходимости мы можем купить еще больше", - пояснил Костин.

При этом, по мнению главы банка, введение дополнительных санкций против российских эмитентов беспочвенны. "Они контрпродуктивны и не решают никаких проблем. Политический спор невозможно решить экономическими санкциями - нужны переговоры. Отношения между Россией и США сейчас плохие. Некоторые говорят, что мы недалеки от "холодной войны". На мой взгляд, мы уже находимся в состоянии новой "холодной войны". Я это вижу, поскольку в силу возраста я помню последнюю "холодную войну", - сказал Костин.

В то же время глава ВТБ подчеркнул, что Россия остается частью международного сообщества и не хочет отделять себя от остального мира. "Мы хотим хороших отношений с другими странами. Если Запад не хочет работать с нами, мы будем работать с Китаем, Индией и странами Африки. США и Европа - это еще не весь мир", - заключил топ-менеджер.



