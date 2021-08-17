Пять российских губернаторов проведут сегодня так называемые «прямые линии»
11:05 17.08.2021 Источник: Эхо Москвы
Ровно в полдень отвечать на вопросы, собранные в социальных сетях или на специальном сайте начнёт губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Тюменской области Александр Моор. В пресс-службе первого сказали, что вопросы будут поступать в том числе непосредственно во время прямого эфира по телефону. Во втором случае – обращения граждан собирали заранее. Трансляции будут организованы как на различных интернет-сервисах, так и в региональных СМИ.
Ближе к вечеру – в пять, шесть и семь часов прямые линии начнут проводить губернатор Оренбургской области Денис Паслер, Иркутской области Игорь Кобзев и Калужской области Владислав Шапша.
В минувшем июле президент Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов проводить такие мероприятия как минимум раз в год. Эхо Москвы
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