Тимофей Баженов: используя отечественные платежные системы, россияне могут экономить на покупках
10:03 22.08.2021
|Фото Максима Манюрова
«Нам необходимо заранее позаботиться о том, чтобы средства россиян были застрахованы от действий и правил, которые диктуют западные компании. Переход на отечественные системы платежей для жителей нашей страны безопасен и позволяет экономить», – полагает общественник.
Представители онлайн-магазина утверждают, что международные платежные системы предоставляют услуги по более высоким тарифам, чем российские и потому перечисление денег за товары с использованием отечественной эквайринговой системы для покупателей выгоднее. С 16 августа стоимость всего ассортимента товаров, как утверждают представители интернет-ритейлера, снизилась на 2%, причем именно эта сумма будет сниматься с покупателя при оплате товаров картами MasterCard или Visa.
НОВОСТИ
- 10:16 22.08.2021
- Светлана Разворотнева: Система электронного голосования исключает подтасовки на выборах
- 10:00 22.08.2021
- Россия достраивает новый Ту-160 и работает над новым бомбардировщиком ПАК ДА
- 09:48 22.08.2021
- Минобороны построило семь мостов
- 09:18 22.08.2021
- В России началось создание небольших управляемых авиабомб для беспилотников
- 09:17 22.08.2021
- Вакцина "Спутник V" может быть быстро обновлена при необходимости - Гинцбург
- 09:13 22.08.2021
- Возвращение к "доковидной" жизни Нью-Йорк отпраздновал мега-концерном в Центральном парке
- 09:10 22.08.2021
- В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +10 градусов
- 09:00 22.08.2021
- В России может быть создана единая вакцина против гриппа и COVID-19
- 21:00 21.08.2021
- Новый знак фото- и видеофиксации появится на дорогах России с 1 сентября
- 20:30 21.08.2021
- Взорвавшуюся в московской квартире гранату подростки нашли на улице - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать