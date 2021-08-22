Тимофей Баженов: используя отечественные платежные системы, россияне могут экономить на покупках

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Фото Максима Манюрова

Введение двухпроцентной комиссии при оплате товаров картами Visa и MasterCard должно соответствовать интересам потребителей, заявил общественник Тимофей Баженов. «Я за прозрачность во всем. Нововведение известного маркетплейса как раз об этом – о прозрачности платежных систем. Клиенты должны понимать, из чего складывается стоимость их покупки и иметь возможность выбора при оплате. Используя отечественные платежные системы, россияне смогут экономить на покупках», – считает Баженов, который отмечает, что важно обеспечить защиту прав россиян. Напомним, один из известных онлайн-магазинов на днях изменил правила оплаты за товары: теперь без дополнительного обременения покупки можно оплатить с помощью российской карты «Мир», через SberPay, Систему быстрых платежей (СБП) или по QR-коду. При оплате картами Visa и MasterCard будет взиматься дополнительная комиссия в 2%.

«Нам необходимо заранее позаботиться о том, чтобы средства россиян были застрахованы от действий и правил, которые диктуют западные компании. Переход на отечественные системы платежей для жителей нашей страны безопасен и позволяет экономить», – полагает общественник.

Представители онлайн-магазина утверждают, что международные платежные системы предоставляют услуги по более высоким тарифам, чем российские и потому перечисление денег за товары с использованием отечественной эквайринговой системы для покупателей выгоднее. С 16 августа стоимость всего ассортимента товаров, как утверждают представители интернет-ритейлера, снизилась на 2%, причем именно эта сумма будет сниматься с покупателя при оплате товаров картами MasterCard или Visa.