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НОВОСТИ

Наталья Сергунина рассказала о проведении в Москве нового технологического конкурса

10:52 30.08.2021

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину, в Москве начался прием заявок на организованный столичным инновационным кластером конкурс SaaS Factory, каждое из нескольких направлений, предложенных участникам конкурса, связано с облачными технологиями SaaS, позволяющими использовать программы без установки на компьютер.

«Для предпринимателей участие в конкурсе - возможность привлечь внимание крупных игроков рынка, получить инвестиции, запустить пилотное тестирование и впоследствии масштабировать свой проект. А корпорации-партнеры могут найти подходящие под их задачи инновационные разработки», — цитирует сообщение слова заммэра.

Заявки на участие принимаются до 24 сентября включительно на онлайн-платформе кластера, также отмечается, что партнеры конкурса окажут финансовую поддержку авторам лучших проектов.

На конкурсе будут предложены направления, связанные с разработкой бизнес-процессов, сферой цифрового образования и кибербезопасности, виртуальных прототипов, визуализации, а также с разработки технологий машинного зрения, цифровых двойников и системами контроля персонала.

В сообщении говорится о необходимости представления конкурсантами готового продукта или минимально жизнеспособного продукта (MVP), участники, также, должны владеть необходимыми навыками в создании технологий и управлении бизнесом, кроме того, компании, участвующих в программе основателей стартапов войдут в состав участников Московского инновационного кластера.

Напоминаем: Московский инновационный кластер - платформа для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными компаниями, стартапами, субъектами малого и среднего бизнеса, промпредприятиями, научно-образовательными учреждениями и городом. К кластеру уже присоединились около 28 тыс. организаций, им доступны инструменты, сервисы и меры поддержки для создания и масштабирования технологичных проектов.

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