Необходимо продолжить информировать граждан о выплатах на школьников - Мишустин
13:10 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы выделяем средства на выплаты школьникам, рассчитывая, что за ними обратятся родители или опекуны каждого ребенка. Конечно, необходимо продолжить информирование, чтобы те, кто не знал или до сих пор не слышал о такой выплате, могли ею воспользоваться. Прошу вас тщательно мониторить ситуацию", - сказал Мишустин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой на оперативном совещании со своими заместителями в понедельник.
Голикова сообщила главе кабмина, что единовременная выплата семьям школьников перечислена уже на 99,5% детей, имеющих право на ее получение.
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