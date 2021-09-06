К программе "Миллион призов #ВыбираемВместе" присоединились новые партнеры

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Стимулирующая горожан на участие в выборах программа «Миллион призов» расширяется – к ней добавились еще несколько партнеров. Теперь получившие призовые баллы участники проекта смогут использовать их для просмотра фильмов и сериалов, направить на оплату связи, покупку различных гаджетов и нужной бытовой техники.

Напомним, «Миллион призов – #ВыбираемВместе» проводится для того, чтобы привлечь внимание горожан к предстоящим 17-19 сентября выборам и стимулировать горожан участвовать в них в электронном формате. Аналогичная программа действовала и накануне голосования по поводу внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 году. В нынешнем политическом сезоне участники проекта могут получить 10, 25, 50 или 100 тыс. баллов (один балл равен 1 руб.) и обменять их на товары и услуги, предоставленные партнерами программы. В их числе магазины продуктов, одежды и обуви, косметики, цветов, ювелирных изделий, детских и спортивных товаров, сети быстрого питания и ресторанов. Баллы можно просто пожертвовать на благотворительные проекты. Кроме того, москвичи смогут потратить выигрыш на проезд в городском транспорте, пополнив призовыми баллами кошелек на карте «Тройка». Также в программе участвуют застройщики и автодилеры, а потому среди избирателей разыграют автомобили и однокомнатные квартиры в Москве.

Присоединиться к проекту можно зарегистрировавшись на онлайн-голосование и 17-19 сентября приняв участие в выборах. Голосовать в дистанционном формате могут жители Москвы, которым на момент голосования исполнится 18 лет и у которых есть полная учетная запись на mos.ru, там же можно узнать все подробности. Подать заявление на участие в интернет-выборах можно онлайн в приложениях «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», а так же на mos.ru до 23. 59 13 сентября.