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В Нижневартовске на врача, осмотревшего мусульманку, напал ее муж

11:00 24.09.2021 Источник: Эхо Москвы

В Нижневартовска на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж. Это произошло прямо в кабинете, где медик проводил прием.

Пострадавший Владимир Жерноклеев, как сообщает сетевое издание Baza, является врачом-дерматологом. В один из дней, как отмечается, к нему пришла посетительница в хиджабе: она проходила диспансеризацию. При этом мусульманка хотела, чтобы ее осматривала только врач-женщина. Жерноклеев, в свою очередь, посоветовал обратиться к руководству, при этом он все же осмотрел часть живота посетительницы.

Как следует из опубликованной местным телеканалом N1 видеозаписи, через некоторое время к доктору пришел муж пациентки, который почти сразу накинулся на него с кулаками. В результате у врача – сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма.

Сам Жерноклеев в интервью сетевому изданию «Лента.ру» рассказал, что не первый раз проводит осмотр мусульманок и что правила всегда были одни для всех. При этом врач утверждает, что и ранее ему могли угрожать и даже приходили к нему с ножом, но до рукоприкладства дело еще не доходило.

Глава Следственного комитета взял на контроль ситуацию с избиением врача в Нижневартовске, напавший на него был задержан.  Эхо Москвы

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