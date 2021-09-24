Начгенштаба Валерий Герасимов нацелился на Пакистан
18:42 24.09.2021
Начальник Генерального штаба– первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов обсудил в пятницу вопросы двустороннего военного сотрудничества с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой в ходе встречи в Москве.
«Пакистан – одна из немногих стран, военное сотрудничество с которой в текущем году, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, проводится очень активно», - сказал Герасимов.
Начальник российского Генштаба выразил признательность за традиционно высокое пакистанское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны в 2021 году. Он поблагодарил пакистанского гостя за личное участие в активной фазе военного антитеррористического командно-штабного учения государств-членов ШОС «Мирная миссия – 2021» и направление национального воинского контингента.
Герасимов отметил также успешное взаимодействие в военно-морской области. Он напомнил, что в ходе пятого раунда российско-пакистанских штабных переговоров эксперты предметно обсудили в Санкт-Петербурге перспективы военно-морского сотрудничества. Отряд кораблей Черноморского флота участвовал в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021», двустороннем военно-морском учении «Аравийский муссон-2021» и маневрах по противодействию пиратству в Аденском заливе. Фрегат ВМС Пакистана «Зульфикар» участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Кроме того, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане.
Накануне Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел двусторонние встречи с коллегами из Индии и Китая. Переговоры состоялись в рамках основного этапа антитеррористических учений стран ШОС "Мирная миссия - 2021", проходящего на полигоне Донгуз Оренбургской области. В ходе встречи с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковником Ли Цзочэном Герасимов выразил признательность за традиционно высокое китайское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны России в 2021 году. Схожая оценка российско-индийской военной кооперации была дана первым замминистра обороны РФ в ходе встречи с начальником штаба ВС Индии генералом Бипином Раватом.
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