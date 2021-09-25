Россия и Пакистан проведут военные учения на полигоне в Краснодарском крае
11:30 25.09.2021 Источник: Эхо Москвы
Россия и Пакистан начинают военные учения на полигоне в Краснодарском крае. Учения по своему составу будут небольшие. В них примут участие в общей сложности чуть более 160 военнослужащих.
Впрочем, такие тренировки уже стали традиционными: они проходят каждый год. По данным Минобороны, на этот раз российские и пакистанские военные отработают задачи по контртеррористической тактике и огневой подготовке, а также по слаживанию подразделений.
Россия и Пакистан ранее неоднократно говорили о намерении сотрудничать в военной сфере. Например, в феврале этого года Исламабад сообщал о заключении контракта с Москвой на поставку средств противовоздушной обороны.
Между тем одновременно Россия регулярно проводит военные учения и с Индией: одни из них прошли в начале августа в Волгоградской области.
При этом отношения между Индией и Пакистаном на протяжении многих десятилетий остаются напряженными: в приграничных районах нередко происходят перестрелки между военными, которые оборачиваются жертвами.
Учения с участием военных России и Пакистана продлятся до 6 октября. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:30 25.09.2021
- Турция намерена приобрести дополнительные системы С-400 у РФ - Эрдоган
- 12:00 25.09.2021
- В России вновь выявили более 22 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:00 25.09.2021
- Три квартиры повреждены взрывом газа в пятиэтажке в Свердловской области
- 10:30 25.09.2021
- Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре
- 10:00 25.09.2021
- Все школы Саратова переведены на дистанционное обучение
- 09:30 25.09.2021
- Задержаны два члена банды Басаева, участвовавшие в нападении на Дагестан в 1999 году
- 09:00 25.09.2021
- У ЕC имеется секретный план «газовой войны» с Россией - СМИ
- 08:50 25.09.2021
- Бюджет РФ может получить около 16 млрд рублей в год от привлечения осужденных к труду
- 08:40 25.09.2021
- Турция направила в Сирию еще несколько тысяч военных - Bloomberg
- 08:30 25.09.2021
- Канада освободила финдиректора Huawei
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать