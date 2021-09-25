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НОВОСТИ

Россия и Пакистан проведут военные учения на полигоне в Краснодарском крае

11:30 25.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Россия и Пакистан начинают военные учения на полигоне в Краснодарском крае. Учения по своему составу будут небольшие. В них примут участие в общей сложности чуть более 160 военнослужащих.

Впрочем, такие тренировки уже стали традиционными: они проходят каждый год. По данным Минобороны, на этот раз российские и пакистанские военные отработают задачи по контртеррористической тактике и огневой подготовке, а также по слаживанию подразделений.

Россия и Пакистан ранее неоднократно говорили о намерении сотрудничать в военной сфере. Например, в феврале этого года Исламабад сообщал о заключении контракта с Москвой на поставку средств противовоздушной обороны.

Между тем одновременно Россия регулярно проводит военные учения и с Индией: одни из них прошли в начале августа в Волгоградской области.

При этом отношения между Индией и Пакистаном на протяжении многих десятилетий остаются напряженными: в приграничных районах нередко происходят перестрелки между военными, которые оборачиваются жертвами.

Учения с участием военных России и Пакистана продлятся до 6 октября.  Эхо Москвы

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