Сторонники Саакашвили проводят митинг у тюрьмы, требуя его освобождения
16:12 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько сотен членов оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонников проводят в понедельник митинг у тюрьмы города Рустави с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Трансляцию ведет телеканал "Мтавари архи".
"Для Михаила Саакашвили является честью находиться там (в тюрьме - прим. ТАСС). Я уверен, что для Михаила Саакашвили является честью знать, что у него есть сотни тысяч сторонников, которые его поддерживают, в том числе и те, которые не являются сторонниками "Единого национального движения". Я уверен, что самопожертвование не пройдет бесследно", - сказал журналистам глава "Национального движения", кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия перед акцией.
Начало митинга было запланировано на 15:00 по местному времени (14:00 мск), однако люди стали собираться у тюрьмы задолго до этого. Участники акции протеста прибыли в Рустави из разных регионов страны. Там же установлена сцена, откуда политики и гражданские активисты обращаются к собравшимся. Возле пенитенциарного учреждения усилены наряды полиции. Подходы к тюрьме ограждены специальными барьерами. Демонстранты заявляют, что их митинг носит мирный характер.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что прибыл в Батуми. Бывший президент арестован и в настоящий момент находится в тюрьме в городе Рустави, расположенном недалеко от Тбилиси. Позже прокуратура сообщила, что в связи с прибытием Саакашвили возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Стражи порядка также задержали владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался бывший президент до ареста.
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