Потсдам обнаружил в списке почетных граждан Йозефа Геббельса

13:20 Источник: Газета.Ru

Во время исследования официального списка почетных граждан Потсдама было обнаружено, что главный пропагандист НСДАП, соратник Адольфа Гитлера, Йозеф Геббельс фактически все еще является почетным гражданином. Об этом пишет газета Märkische Allgemeine.

Исследование проводилось в конце лета. Как скоро в списках обнаружили фамилию Геббельса, не уточняется.

Сообщается, что Геббельс стал почетным гражданином поселения Бабельсберг в 1938 году, через год оно стало частью Потсдама. Назначение, как правило, истекает со смертью человека, в случае с Геббельсом это должно было произойти 1 мая 1945 года. Однако, на странице почетных граждан Потсдама говорится, что почесть, ранее предоставленная Геббельсу городом Бабельсберг, «не была отменена посмертно, предположительно из-за незнания».

При жизни Геббельс был удостоен звания почетного гражданина и в других городах Германии. Город Тельтов, например, исключил его из соответствующего списка лишь в 2014 году — почти через 70 лет после падения нацистского режима. Газета.Ru