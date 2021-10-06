Потсдам обнаружил в списке почетных граждан Йозефа Геббельса
13:20 06.10.2021 Источник: Газета.Ru
Во время исследования официального списка почетных граждан Потсдама было обнаружено, что главный пропагандист НСДАП, соратник Адольфа Гитлера, Йозеф Геббельс фактически все еще является почетным гражданином. Об этом пишет газета Märkische Allgemeine.
Исследование проводилось в конце лета. Как скоро в списках обнаружили фамилию Геббельса, не уточняется.
Сообщается, что Геббельс стал почетным гражданином поселения Бабельсберг в 1938 году, через год оно стало частью Потсдама. Назначение, как правило, истекает со смертью человека, в случае с Геббельсом это должно было произойти 1 мая 1945 года. Однако, на странице почетных граждан Потсдама говорится, что почесть, ранее предоставленная Геббельсу городом Бабельсберг, «не была отменена посмертно, предположительно из-за незнания».
При жизни Геббельс был удостоен звания почетного гражданина и в других городах Германии. Город Тельтов, например, исключил его из соответствующего списка лишь в 2014 году — почти через 70 лет после падения нацистского режима. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 14:32 06.10.2021
- Матвиенко допускает введение ограничений на доступ в здание Совфеда из-за коронавируса
- 14:12 06.10.2021
- Россия выполняет все долгосрочные контракты по газу с ЕС - Еврокомиссия
- 14:00 06.10.2021
- Зарегистрированы все 450 депутатов Госдумы восьмого созыва - Памфилова
- 13:32 06.10.2021
- Только непрофессионалы могут видеть вину России в ситуации с ценами на газ в ЕС - Песков
- 13:08 06.10.2021
- Нобелевская премия по химии присуждена за развитие асимметрического органокатализа
- 13:00 06.10.2021
- СК начал проверку после новых публикаций об издевательствах над осужденными под Саратовом
- 12:32 06.10.2021
- Газ взорвался в жилом доме в Санкт-Петербурге, пострадал один человек - источник
- 12:20 06.10.2021
- В Москве выявили 3 589 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 06.10.2021
- Цена газа в Европе обновила исторический максимум, превысив $1900 за тыс. куб. м
- 12:00 06.10.2021
- В России зафиксировали 929 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать