МКС теряла ориентацию, сейчас она восстановлена, угрозы экипажу нет - РКК "Энергия"
15:12 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная космическая станция (МКС) кратковременно теряла ориентацию во время тестирования двигателей корабля "Союз МС-18". Сейчас она восстановлена, сообщили ТАСС в пятницу в Ракетно- космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос).
"При тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" произошло влияние работы двигателей на ориентацию станции. В результате произошло временное изменение ориентации МКС", - отметили в РКК.
Как уточнили в "Энергии", ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. "Станции и экипажу ничего не угрожает", - подчеркнули в РКК.
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