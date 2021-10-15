МКС теряла ориентацию, сейчас она восстановлена, угрозы экипажу нет - РКК "Энергия"

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная космическая станция (МКС) кратковременно теряла ориентацию во время тестирования двигателей корабля "Союз МС-18". Сейчас она восстановлена, сообщили ТАСС в пятницу в Ракетно- космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос).

"При тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" произошло влияние работы двигателей на ориентацию станции. В результате произошло временное изменение ориентации МКС", - отметили в РКК.

Как уточнили в "Энергии", ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. "Станции и экипажу ничего не угрожает", - подчеркнули в РКК.