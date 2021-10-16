Прокуратура начала проверку в Клину по факту отравления школьников
16:30 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Прокуратура организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей", - говорится в сообщении в телеграм-канале надзорного ведомства.
В пресс-службе отметили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области уточнили, что с признаками пищевого отравления ученики одной из школ Клина обратились к медикам 15 октября. ГСУ СК области по данному факту организовало проверку. "В настоящее время всем детям оказана необходимая медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает", - сказали в пресс-службе.
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