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Прокуратура начала проверку в Клину по факту отравления школьников

16:30 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Клинская городская прокуратура начала проверку после информации об отравлении 20 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей", - говорится в сообщении в телеграм-канале надзорного ведомства.

В пресс-службе отметили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области уточнили, что с признаками пищевого отравления ученики одной из школ Клина обратились к медикам 15 октября. ГСУ СК области по данному факту организовало проверку. "В настоящее время всем детям оказана необходимая медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает", - сказали в пресс-службе.

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