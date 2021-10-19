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НОВОСТИ

Наибольший прирост заболеваемости ковидом сейчас у школьников и лиц старше 60 лет - Попова

16:12 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наибольший прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сейчас наблюдается среди школьников и граждан старше 60 лет. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Наибольший прирост заболеваемости по итогам прошедшей недели наблюдается среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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