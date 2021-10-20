Первый в России: МКБ привлек международный синдицированный кредит с привязкой к KPI в области ESG

15:22

Московский кредитный банк (МКБ) - первый банк РФ, получивший многомиллионный кредит с привязками к показателям деятельности банка в области устойчивого развития (Sustainability-Linked Loan). Банком подписано двухгодичное соглашение о привлечении синдицированного кредита объемом до 300 млн долл. США.

Также МКБ в числе первых привлек два межбанковских кредита, привязанных к зеленой повестке.

Совместно с ING BANK N.V МКБ были определены три ключевых показателя эффективности в области устойчивого развития, которые вошли в KPI. Ими стали увеличение размеров собственного финансирования в области устойчивого развития, сокращение электропотребления и сертификация системы менеджмента в соответствии с международными стандартами, что полностью соответствуют Стратегии устойчивого развития МКБ, принятой в июле 2021 года. Данное привлечение также отвечает всем международным принципам синдицированного ESG-кредитования.

Как ранее отмечал владелец ГК «Регион» и инвестор концерна «Россиум» Сергей Судариков для «Российской газеты», рост влияния «зеленой повестки» в 2021 году становится неотъемлемым элементом ведения бизнеса.