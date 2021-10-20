Первый в России: МКБ привлек международный синдицированный кредит с привязкой к KPI в области ESG
15:22 20.10.2021
Московский кредитный банк (МКБ) - первый банк РФ, получивший многомиллионный кредит с привязками к показателям деятельности банка в области устойчивого развития (Sustainability-Linked Loan). Банком подписано двухгодичное соглашение о привлечении синдицированного кредита объемом до 300 млн долл. США.
Также МКБ в числе первых привлек два межбанковских кредита, привязанных к зеленой повестке.
Совместно с ING BANK N.V МКБ были определены три ключевых показателя эффективности в области устойчивого развития, которые вошли в KPI. Ими стали увеличение размеров собственного финансирования в области устойчивого развития, сокращение электропотребления и сертификация системы менеджмента в соответствии с международными стандартами, что полностью соответствуют Стратегии устойчивого развития МКБ, принятой в июле 2021 года. Данное привлечение также отвечает всем международным принципам синдицированного ESG-кредитования.
Как ранее отмечал владелец ГК «Регион» и инвестор концерна «Россиум» Сергей Судариков для «Российской газеты», рост влияния «зеленой повестки» в 2021 году становится неотъемлемым элементом ведения бизнеса.
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