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В Москве выявили 7 897 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 897 против 5 847 днем ранее, до 1 745 681. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 26 июня. В относительном выражении он составил 0,45%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 77, это максимум с 1 августа. Всего в городе умерли 30 458 человек (1,74% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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