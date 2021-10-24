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В дни "ковидных каникул" спортивные соревнования отменяться не будут

09:20 24.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские соревнования, включая чемпионаты по футболу и хоккею, во время нерабочих дней отменены не будут, но допуск на них зрителей будет зависеть от решений местных властей в регионах. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Спортивные соревнования в нерабочие дни будут проходить, но формат допуска зрителей отличается от региона к региону, в зависимости от текущей ситуации с распространением COVID-19, - заявил Чернышенко. - Организаторы спортивных мероприятий - будь то клуб, лига или федерация - уже не первый сезон придерживаются специальных регламентов. Организаторы получают согласование от Роспотребнадзора и выполняют все необходимые требования".

"Это касается ограничений по зрительской заполняемости, соблюдения социальной дистанции, обязательного использования средств индивидуальной защиты. На многих аренах допуск осуществляется только по QR-кодам. Поэтому болельщики, пришедшие на матчи, могут с соблюдением всех требований насладиться играми", - добавил собеседник агентства.

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