Сбербанк Казахстан показал рекордную прибыль за 9 месяцев
17:22 26.10.2021
За последние 9 месяцев 2021 года дочерний банк Сбера в Казахстане (ДБ АО «Сбербанк») показал рост чистой прибыли в размере 102,8 млрд тенге ($242 млн), увеличив показатели на 121% год к году, при этом рентабельность собственного капитала (ROAE) составляет 41,9% — на 18,4 п. п. больше по сравнению с результатами за тот же период прошлого года.
Эти достижения вывели Сбер в Казахстане на лидирующие позиции по темпам прироста чистой прибыли и активов среди банков второго уровня. (Банки, функционирующие в стране, кроме Национального банка Республики Казахстан, представляют собой второй уровень банковской системы и являются банками второго уровня). Рост показателей достигнут благодаря увеличению на 32% чистого процентного дохода, и на 50% - чистого комиссионного дохода.
«Растущая динамика финансовых показателей Сбербанка Казахстан, позволяет нашему дочернему банку уверенно занимать лидирующие позиции по операционной эффективности не только в Группе Сбер, но и на всём банковском рынке республики. Спасибо коллегам из Казахстана за эффективную работу и нестандартный подход к решению задач. Высокие результаты дочернего банка не просто свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии и инвестиционной привлекательности, но и позволят Сберу как акционеру получить значительные дивиденды по итогам года», - отметил старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International Сбербанка Тимур Козинцев.
НОВОСТИ
- 18:00 26.10.2021
- В трех городах Хакасии приостановят работу общественного транспорта
- 17:48 26.10.2021
- Жителям Подмосковья доступны прорывные технологии в борьбе с раком
- 17:42 26.10.2021
- Команда «ГАЗ Рейд Спорт» стала победителем IV этапа Чемпионата России по ралли-рейдам
- 17:32 26.10.2021
- В новом сертификате будут учтены все факты вакцинации и ревакцинации от ковида - Минздрав
- 17:12 26.10.2021
- Володин призвал ликвидировать лазейки закона, позволяющие не повышать зарплату выше МРОТ
- 17:00 26.10.2021
- Киев ответит асимметрично, если Россия прекратит поставки газа на Украину - глава МИД
- 16:32 26.10.2021
- Один из штаммов гриппа мог вымереть во время пандемии COVID-19 - исследование
- 16:12 26.10.2021
- Приостановление деятельности бизнеса исключено из наказаний в проекте нового КоАП РФ
- 16:00 26.10.2021
- Лидер Судана сообщил, что разместил премьер-министра Хамдука у себя дома для его защиты
- 15:32 26.10.2021
- Позиция Татарстана по наименованию поста главы региона является одним из мнений - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать