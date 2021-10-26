Сбербанк Казахстан показал рекордную прибыль за 9 месяцев

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За последние 9 месяцев 2021 года дочерний банк Сбера в Казахстане (ДБ АО «Сбербанк») показал рост чистой прибыли в размере 102,8 млрд тенге ($242 млн), увеличив показатели на 121% год к году, при этом рентабельность собственного капитала (ROAE) составляет 41,9% — на 18,4 п. п. больше по сравнению с результатами за тот же период прошлого года.

Эти достижения вывели Сбер в Казахстане на лидирующие позиции по темпам прироста чистой прибыли и активов среди банков второго уровня. (Банки, функционирующие в стране, кроме Национального банка Республики Казахстан, представляют собой второй уровень банковской системы и являются банками второго уровня). Рост показателей достигнут благодаря увеличению на 32% чистого процентного дохода, и на 50% - чистого комиссионного дохода.

«Растущая динамика финансовых показателей Сбербанка Казахстан, позволяет нашему дочернему банку уверенно занимать лидирующие позиции по операционной эффективности не только в Группе Сбер, но и на всём банковском рынке республики. Спасибо коллегам из Казахстана за эффективную работу и нестандартный подход к решению задач. Высокие результаты дочернего банка не просто свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии и инвестиционной привлекательности, но и позволят Сберу как акционеру получить значительные дивиденды по итогам года», - отметил старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International Сбербанка Тимур Козинцев.