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НОВОСТИ

Среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей разыграли две квартиры

19:59 27.10.2021

Среди вакцинировавшихся против COVID-19 москвичей разыграли две квартиры в столице. Розыгрыш проведен в рамках акции «Вакцина - твой ключ к здоровью!» в телеэфире канала «Москва 24». Имена победителей огласил музыкант Алексей Кортнев – квартиры получат Галина Аркадьевна и Артем Игоревич, их фамилии не названы согласно требованиям законодательства, они будут извещены о выигрыше организаторами.

Напомним, в розыгрыше смогли участвовать те, кто был привит первой дозой вакцины в Москве с 18 по 24 октября. Таких оказалось почти 139 тыс. человек. По словам вице-президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Мохте, число вакцинировавшися в последние дни резко увеличилось и 18-24 октября привито было в два раза больше горожан, чем за предыдущую неделю.

Как уже сообщала «НГ», программа «Вакцина - твой ключ к здоровью!» продолжает стимулирующие акции, действовавшие в Москве весной и летом нынешнего года. Инициировала проведение акции Московская торгово-промышленная палата. Участниками проекта могут быть совершеннолетние россияне, у которых есть московский полис ОМС. Стать участником розыгрыша можно получив первый компонент вакцины против COVID-19 или пройдя ревакцинацию до 21 ноября, дав при этом согласие на участие в акции. Квартиры будут разыгрываться еженедельно.

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