Среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей разыграли две квартиры
19:59 27.10.2021
Среди вакцинировавшихся против COVID-19 москвичей разыграли две квартиры в столице. Розыгрыш проведен в рамках акции «Вакцина - твой ключ к здоровью!» в телеэфире канала «Москва 24». Имена победителей огласил музыкант Алексей Кортнев – квартиры получат Галина Аркадьевна и Артем Игоревич, их фамилии не названы согласно требованиям законодательства, они будут извещены о выигрыше организаторами.
Напомним, в розыгрыше смогли участвовать те, кто был привит первой дозой вакцины в Москве с 18 по 24 октября. Таких оказалось почти 139 тыс. человек. По словам вице-президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Мохте, число вакцинировавшися в последние дни резко увеличилось и 18-24 октября привито было в два раза больше горожан, чем за предыдущую неделю.
Как уже сообщала «НГ», программа «Вакцина - твой ключ к здоровью!» продолжает стимулирующие акции, действовавшие в Москве весной и летом нынешнего года. Инициировала проведение акции Московская торгово-промышленная палата. Участниками проекта могут быть совершеннолетние россияне, у которых есть московский полис ОМС. Стать участником розыгрыша можно получив первый компонент вакцины против COVID-19 или пройдя ревакцинацию до 21 ноября, дав при этом согласие на участие в акции. Квартиры будут разыгрываться еженедельно.
НОВОСТИ
- 20:00 27.10.2021
- Заболеваемость COVID-19 в России растет последние шесть недель - Голикова
- 19:25 27.10.2021
- Годовая инфляция в России приближается к 8%
- 19:10 27.10.2021
- Путин поручил увеличить объем газа в ПХГ "Газпрома" в Австрии и Германии
- 18:30 27.10.2021
- Минюст Польши заявил, что стране нужно игнорировать решение Европейского суда о штрафе
- 18:25 27.10.2021
- Глава Совета судей РФ: Размер долга физических лиц достиг астрономической цифры
- 17:40 27.10.2021
- В США выдан первый паспорт с пометкой "X" в графе "пол"
- 17:12 27.10.2021
- Общий долг россиян по кредитам достиг 23,9 трлн рублей
- 17:10 27.10.2021
- «Длинные» выходные: оперштаб Москвы опубликовал ответы на основные вопросы
- 17:00 27.10.2021
- Израиль утвердил планы возведения 3 144 единиц жилья на Западном берегу - СМИ
- 16:32 27.10.2021
- Зеленский просит проработать вопрос о возможности запрета гастролей россиян на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать