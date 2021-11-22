«Газпром» предупредил, что может остановить поставки газа в Молдавию

22:00 Источник: РБК

«Газпром» предупредил Молдавию, что может остановить поставки газа через 48 часов, если не получит платеж, приходившийся на 22 ноября. Об этом сообщил представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24».

Концерн «крайне разочарован невыполнением молдавской стороной своих контрактных обязательств», заявил он. Куприянов пояснил, что при заключении нового контракта одним из условий была выплата всех платежей в срок.

«Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдавии (руководствуясь стремлением сохранить для Молдавии возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении «Газпрома»), а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, «Газпромом» было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет 100% текущих платежей за газ», — пояснил он.

Платеж «Газпрому» так и не поступил.

«Мы договаривались, что новые долги они не копят, раз не платят — поставка прекращается», — объяснил РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров «Газпрома» и Кишинева.