В Москве выявили 3 304 заразившихся коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 304 против 3 805 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 956 583 инфицированных, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованных в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,17%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 95 против 92 днем ранее. Всего в городе умерли 34 483 человека (1,76% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.