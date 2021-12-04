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НАТО не стремится к агрессии против России - Блинкен

10:20 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что Североатлантический альянс не намерен предпринимать агрессивные действия в отношении России. Такую точку зрения он изложил в пятницу на онлайн-форуме Reuters Next ("Рейтер некст").

"Думаю, важнее всего то, - а президент [РФ Владимир] Путин, похоже, не принимает это во внимание или игнорирует, - что НАТО является оборонным альянсом, прозрачным альянсом", - сказал Блинкен, комментируя заявления о том, что Москва считает красными линиями, в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.

"Это не альянс, нацеленный на Россию, это не альянс, который намерен прибегнуть к агрессивным действиям против России", - продолжил госсекретарь США, говоря о НАТО. По его версии, "единственная агрессия, которую видели в этом регионе в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России: сначала в отношении Грузии, а потом - Украины". "Так что, думаю, это очень ошибочный взгляд на вещи", - добавил Блинкен.

"Единственная угроза, которая сейчас существует, - это угроза возобновления российской агрессии против Украины", - утверждал он. "Мы очень хотим, чтобы этого не произошло", - добавил шеф американской дипломатии.

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