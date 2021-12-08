Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в среду поддержала в третьем, окончательном чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.

Поправки в закон "О полиции" были внесены кабмином РФ в Госдуму в мае 2020 года. Полицейские получат полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории (в действующем законодательстве - только участки местности). Кроме того, сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.