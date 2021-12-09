В агентстве по рыболовству заявили, что половина продаваемой в РФ красной икры является фальсификатом

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Агентство по рыболовству: половина продаваемой в России красной икры — фальсификат. Бизнесмены реализуют прошлогоднюю икру с антибиотиками, выдают дешёвый продукт за дорогой, синтетический деликатес — за настоящий.

Цены на красную икру в России в этом году завышены искусственно, сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«На Дальнем Востоке российские рыбаки добывают рекордное количество лосося, соответственно, производится рекордное количество красной икры. Такого не было за всю историю наблюдений. Наряду с этим мы видим, что красная икра многократно дорожает. Сейчас килограмм икры горбуши стоит более 6 тысяч рублей в розницу, а нерка, кета, кижуч уже более 9 тысяч рублей за килограмм. По данным Росрыболовства, произведено более 20 тысяч тонн красной икры в этом сезоне.

Что мы видим на рынке? Алчные торговцы реализуют икру прошлогодней путины. Там микробиология совершенно другая. Происходит тотальная фальсификация. Есть существенная разница в цене икры горбуши и нерки. Большинство покупателей не ориентируются в видах икры. Соответственно, дешёвую выдают за дорогую. Это самый безобидный вид фальсификации. Продают прошлогоднюю икру, много синтетической икры, подделки под красную икру. По нашей оценке, 50% икры — это фальсификат. Алчные трейдеры рассчитывают, что она будет храниться и год, и два, и три, добавляют антибиотики и Е-добавки».

Как отметил Савельев, два года назад в России была введена автоматизированная система для электронной сертификации «Меркурий» и технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Эти меры позволяют безошибочно определить вид икры, точную дату и место вылова. Однако сейчас системы не работают. Эксперт связал это с лоббированием интересов заинтересованных лиц, которые зарабатывают миллиарды на этом бизнесе. При введении систем контроля качество икры в стране повысится, а цена на деликатес снизится в несколько раз, подчеркнул Савельев.

Согласно экспертизе Россельхознадзора, нарушения по составу выявлены в каждой третьей банке красной икры. Отклонения по микробиологическим показателям обнаружены в 30 банках из 90, ещё в семи — нарушения по химико-токсикологическим. В трёх случаях эксперты нашли несоответствие по консервантам, в двух — использование запрещённого в России уротропина.