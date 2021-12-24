Россия призывает США к конструктивному диалогу в ВТО

13:30 Источник: Интерфакс

Россия призывает США вернуться к конструктивному диалогу в рамках ВТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Мы в очередной раз призываем Вашингтон прекратить попытки расшатать несущую конструкцию глобальной торговли, вернуться к конструктивному, равноправному диалогу в ВТО", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.



Она назвала безосновательными обвинения офиса торгпреда США в том, что Россия нарушает нормы ВТО, в том числе реализуя программу импортозамещения в IT-секторе.



"Вы же все время пугаете, что не будете продавать нам телефоны. Как-то нужно коллегам определиться. Вменять нам импортозамещение, когда мы много лет слышим, что нам будут строить козни то тут, то там, отключать то SWIFT, то еще что-то, это уже за гранью абсурда", - добавила официальный представитель МИД РФ.



Захарова подчеркнула, что Россия выступает в поддержку "открытой, транспарентной, инклюзивной многосторонней торговой системы ВТО".